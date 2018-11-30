乘客逃票鑽漏洞 澳寶卡透支近2.4億！

2018-11-30 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲大眾運輸工具所使用的交通卡「澳寶卡」（Opal card），傳出遭民眾「鑽漏洞」，虧損近800萬美元（約台幣2.4億元），澳洲新南威爾士州審計局更表示，目前有超過100萬張澳寶卡的餘額為負！

綜合外媒報導，據新州政府及審計局的調查報告發現，有越來越多的雪梨民眾在使用澳寶卡搭乘交通運輸工具時，用低於車票價錢的澳寶卡上車，此時卡片變成「負餘額」，但民眾卻不再加值，而是直接丟棄舊卡，換新的卡片，導致現在有約110萬張澳寶卡有餘額未繳清，讓新州政府虧損龐大金額。

《澳洲新聞》報導，大多數澳洲城市中所使用的智能卡約為6美元（約台幣183元），若是積欠費用的話，購買卡片的錢可以部分填補，但澳寶卡是免費的，不設發卡收費，因此無法補貼乘客鑽漏洞、隨意丟棄舊卡而索取新卡所造成的虧損。

新南威爾士州交通局（TfNSW）表示，僅去年1年，乘客所積欠的澳寶卡「負餘額」就已高達380萬美元（約台幣1.1億元），交通局表示，正在和票務公司溝通，該如何減少發生此類情況辦法，有意計畫在發放每張澳寶卡時，收取10美元（約台幣306元）費用，以填補民眾積欠負餘額的債務。

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