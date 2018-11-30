來台看花博卻陷溫柔鄉？ 日市長：看到裸女就跑了

西岡晃訪台視察花博期間疑似進入聲色場所。（圖擷自西岡晃後援會事務所網站）

2018-11-30 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本山口縣美禰市市長西岡晃於本月2日至5日來台參訪台中花博，卻傳出他前往有半裸女子坐檯的卡拉OK店，對此西岡晃做出澄清。

綜合日媒報導，44歲的日本山口縣美禰市市長西岡晃昨晚召開記者會表示，4日晚上，他與66歲議員戎屋昭彦和72歲的德並伍朗想要找尋用餐的地方，在台灣人的帶領下進入了一個類似卡拉OK餐廳的地方，多數客人都是男性，大約20分鐘後，出現了3名女性接待他們，還脫掉衣服上半身赤裸，他見情況不對，馬上與議員離開這家店。

報導指出，西岡晃對此向大眾道歉，但強調自己沒有做出違反道德的行為，而是為了讓大家有所質疑而道歉，他也沒有表現出辭職的打算。

此外針對他是否有帶小姐回飯店，他則強調小姐有一起到飯店，但沒有進入房內。台中市府澄清，西岡的參訪團是自行出訪，不是市府主動邀約，且參訪團行程皆是日方安排策畫，台中市府只有協助日籍官員導覽。

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