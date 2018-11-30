女孩名叫「Abcde」遭嘲笑 西南航空道歉了

美國西南航空公司（Southwest Airlines）近日因為職員嘲笑一名小女孩的名字，對小女孩一家人致上歉意。（路透）

2018-11-30 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國西南航空公司（Southwest Airlines）近日因為職員嘲笑一名小女孩的名字，對小女孩一家人致上歉意。

《CBS》報導，小女孩名字叫做Abcde，讀音應為艾比西堤（ab-city）。女孩母親表示，她們在本月4日搭乘西南航空，5歲的女兒患有癲癇，因此可以提早登機，但在加州橘郡準備搭機前往德州時，西南航空登機人員卻嘲笑她女兒的名字，甚至還拍下Abcde的登機證上傳臉書，行為相當沒有禮貌。

報導指出，西南航空對此致歉，並表示他們對待客戶是以黃金法則（Golden Rule）為原則，尊重地對每一個人。報導表示，目前未知該職員是否被懲處，此外，以2014年的資料來看，美國有328個女孩名字叫作Abcde。

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