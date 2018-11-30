美學界示警中國影響力 籲平等對待台灣

2018-11-30 03:28

〔中央社〕美國學界今天發表報告，詳述中國如何在美國政商學界發揮影響力，鼓吹親中觀點和作為。作者群敦促美國地方政府，不要為贏得北京好感，而以帶有偏見的方式對待台灣。

這份192頁報告題為「中國影響力及美國利益：提高建設性警覺」（Chinese Influence & American Interests: Promoting Constructive Vigilance），內容指控，中國以大規模行動圖謀操弄美國聯邦及地方政府、大學、智庫、媒體、企業和僑界。

報告耗時一年半製作，由史丹佛大學胡佛研究所高級研究員戴雅門（Larry Diamond）、紐約智庫亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）共同主持，33名成員參與工作小組討論，不乏向來鼓吹美中加強交流的重量級學者。

根據工作小組名單，葛來儀（Bonnie Glaser）、黎安友（Andrew J. Nathan）及沈大偉（David Shambaugh）等中國專家參與報告製作，政治經濟學家法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）、前美國駐北京大使羅德（Winston Lord）及前白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）也名列其中。

報告分8大部分，有100多處提及台灣。作者群描述中國如何試圖影響美國智庫專家時，頻繁提到涉台議題。

根據報告，中國駐美大使館武官曾拜訪一名美國智庫專家，傳達中方反對台灣旅行法、美國國防授權法案、美軍艦艇可能停泊台灣港口、美方批准對台潛艦行銷許可證的訊息，中方武官甚至警告：「我們不再是弱者，如果美方不慎重行事，不遵守中美三個聯合公報，我們能帶給台灣痛苦。」

中國使館官員也曾警告美國智庫，不要太常邀請講者談論與台灣、香港或西藏相關的主題。舉例來說，曾有智庫專家接待民主進步黨訪問團後，中國使館表達不滿。美國智庫也曾因拒絕在另一場活動撤回對台灣講者的邀請，中方憤而取消這家智庫接待中國外交部長王毅的機會。

報告指出，總體而言，中方賓客對與台灣關係密切或接受台灣贊助的智庫敬而遠之。一名專研台灣和兩岸關係的專家發現，中方官員通常不和他往來，有一次，台灣官員出席的活動和美中重要官員亮相的活動撞期，中國使館要求智庫更改前者時間，智庫拒絕，最後兩場活動同時舉行。

不過，有智庫學者坦承在敏感的兩岸議題上會「自我審查」，特別是造訪中國時。一名學者坦言，自由進出中國攸關他的生計，「我從未說違背自身觀點的話，但我的寫作風格沒那麼尖銳」。

對專家學者而言，如何稱呼台灣官員也很敏感。一名專家觀察，所屬單位活動邀請函上，不會稱中華民國駐美代表為「大使」，但他在活動上仍以「大使」稱呼駐美代表。另一名學者提到，在涉台議題上，「私下談話我會稱總統蔡英文，但在公開場合我會維持中立，確保台灣和中華人民共和國都能接受」。

作者群指出，中共近年加強對外影響，雇用遊說和公關公司影響美國政界，孔子學院和中國學生會則影響美國大學校園。在商界，中國利用企業獲取政治影響力、取得關鍵技術，並以龐大市場為籌碼，強迫外資接受北京在台灣與西藏事務上的立場。

在交流層面，報告建議美國地方政府加強透明、廉正和互惠，不要和中方簽署秘密協議。報告說，中方不應阻擋美國地方政府和台灣或西藏精神領袖達賴喇嘛交流，美國地方政府也不宜為贏得北京好感，而以帶有偏見的方式對待台灣等利害關係方。

報告表示，除非美國記者和學者享有互惠待遇，否則美國政府發放給中國記者和學者的簽證應設限。作者群還建議美方成立聯邦政府辦公室，作為地方政府和非政府組織與中方洽談合作的諮詢窗口。

不過，作者之一的加州大學聖地牙哥分校教授謝淑麗（Susan Shirk）認為報告結論誇大中國威脅，在當前政治氣氛下，可能引發類似美蘇冷戰的過度反應，形成反中版本的「紅色恐慌」，使廣大華人蒙上陰影。

小組成員強調，不希望上述情況發生。戴雅門與夏偉在結語寫道，無論採取何種措施反制中國有害的影響力，都不應以不公平或魯莽的方式，妖魔化任何美國團體或造訪美國的人士。1071130

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