基因編輯嬰兒轟動全球 中國學者爆：官方密令執行

宣布一對基因編輯雙胞胎女嬰誕生的中國科學狂人賀建奎，目前遭到中國官方調查。（左圖彭博，右圖法新社示意圖）

2018-11-30 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方科技大學副教授賀建奎近期內宣布一對基因編輯雙胞胎女嬰誕生，並有第二起基因編輯懷孕案例，且存在30個經基因編輯的胚胎；現有中國學者爆料，這一切都是官方下令執行。

化名「草祭」的原上海某大學理學教授在推特上指出，中國秘密下令進行「基因編輯嬰兒」實驗，將這項任務交給中國南方科技大學，再由副教授賀建奎付諸實踐，從4個跡象不難看出中國政府就是幕後操盤手，而且賀建奎名下有8間生技、科技公司，均有南科大的投資案在其中。

「草祭」深入解釋，該實驗動輒破億元的研究經費，並非區區一個副教授能獨力爭取，一定有中國科技部撐腰；賀建奎是中國透過「千人計劃」從海外引進的人才，在南方科技大學留職停薪做研究，也絕對有經過官方許可；中國科技部也有「專項經費」提供給這種見不得光的研究；該實驗涉及許多平民參與，「沒有國家力量辦不到」。

「草祭」提到，賀建逵並非醫師，本應該無法從事「基因編輯嬰兒」人體實驗，若他只是單純自行籌措經費進行研究，南科大就該解聘他，也會被中共以司法制裁，甚至付出鉅額賠償，從事件發展態勢來看，完全沒有上述跡象，「這說明背後是政府在撐腰」，但現在賀建逵最大的問題是「不小心泄露了國家機密」，已經變成他「最大的麻煩」。

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