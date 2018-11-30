日「安積疏水」建造者荷蘭技師 銅像遭遇和八田與一相仿

日本遺產「安積疏水」建造者荷蘭技師多爾恩的銅像，和台灣「嘉南大圳」之父八田與一的銅像一樣均經歷動盪年代的浩劫，銅像足部明顯可見水泥材質。（記者林翠儀攝）

2018-11-30 00:37

〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕日本遺產「安積疏水」是建於明治維新時期的一條重要的水路，將豬苗代湖的湖水引到現今福島縣郡山市所在的安積原野，功能類似台灣的嘉南大圳，藉由人工引水潤澤原本的乾旱之地，嘉南大圳建造者為日本技師八田與一，安積疏水的建造者則是荷蘭技師多爾恩（Cornelis Johannes van Doorn），兩地居民均幫他們建造銅像表示感謝，巧合的是兩人的銅像都經歷過動盪時代的浩劫，因為在地民眾的善念與勇氣而保留至今。

安積原野又稱為郡山盆地，在安積疏水還未開通之前是一個缺乏水源難以耕作的荒涼之地。明治維新初期政府替失業的武士安排出路，由當時內務卿（相當於現在的首相）大久保利通號召包括九州在內全國2000名武士移居郡山開墾，為解決用水問題決定進行「安積疏水」工程，將豬苗代湖的湖水引至安積原野。

1879年動工的「安積疏水」工程總共動用了85萬人，總經費約佔當時政府年度土木預算的3分之1，規模極為龐大，全長130公里的水路在3年內完工，灌溉面積達9000公頃，安積地區的稻米收穫量也一舉增加了10倍以上，成為全國最大米倉之一，利用水路高低差進行的發電，也帶動當地的近代工業的發展。

「安積疏水」是日本三大疏水之一，2016年以「開拓未來的一本水路」之名被列入日本遺產，郡山市以「一本水路」為品牌，結合在地的郡山鯉魚、磐梯熱海溫泉、酒造及傳統民藝紙糊人偶「張子」等特產發展觀光。

主持這項工程的多爾恩原為荷蘭政府的技官，曾參與阿姆斯特丹的鐵路和運河工程，大久保以相當於政府閣員的薪資重金禮聘。多爾恩使用最新機器和實測數據設計和建造疏水工程，安積疏水也是日本首次以近代土木技術建造的工程，其中包括日本最古老的水泥水門「十六橋水門」，位於豬苗代湖畔用來調節水位，工程最困難的就是打通奧羽山脈全長585公尺的隧道。

在地人為了感念多爾恩的貢獻，1931年在十六橋水門旁幫他設立銅像，但1944年日本軍方強徵民間金屬製品供戰爭軍需所用，荷蘭技師多爾恩的銅像被視為敵國人銅像必須徵收，但地方士紳渡邊信任不忍恩人銅像被變成武器送到戰場，連夜雇用人力偷走銅像並埋在山裡，渡邊後來遭到軍方嚴厲拷問，但始終未供出埋像地點。

戰後，地方人士從山裡找出多爾恩銅像重新立座，當初渡邊請人挖走銅像時因事出緊急，工人從足部直接挖斷，所以重新立座的多爾恩銅像雙足是以水泥補上，這同時也記錄了渡邊護像的故事。日本童謠詩人把這段故事寫成「被藏起來的荷蘭人」的兒童文學作品。

建造嘉南大圳的日本技師八田與一功績並不亞於多爾恩，嘉南大圳全長1萬6千多公里，花了10年完成，也造就了嘉南平原成為台灣大米倉。在地人們感念八田的貢獻，剛好也是在1931年幫他於烏山頭水庫大壩旁設立銅像，1941年村民擔心銅像被軍方徵收，也是偷偷移走銅像，藏於現今隆田車站的倉庫，戰後才移回烏山頭。

不過，八田的銅像的遭遇比多爾恩的銅像還曲折，1949年國民黨政府來台，村民擔心被蔣介石政府沒收破壞又再次將他藏起來，直到1981年情勢緩和才又重新安座。八田的銅像去年遭到統派人士斷頭茲事，也引起社會激憤。

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