外媒：美防間諜 考慮對中國留學生實施更嚴限制

2018-11-29 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕據外媒報導，美國川普政府正考慮對要來美國留學的中國學生展開新的背景調查和實施更嚴限制，以防止任何間諜活動。白宮拒絕對此發表評論。

《路透》報導，美國一名官員和3名國會和大學的消息人士透露，川普政府正在考慮，是否要讓中國學生在進入美國學校前，接受更多的背景審查，包括檢查學生的電話紀錄、社群媒體上的活動紀錄，以便及早發現任何留美意圖，包括是否與政府機構有關聯。

美國一名資深官員表示，預計美國執法部門也將為學校職員提供培訓，訓練他們如何找出涉及間諜和網絡盜竊的活動。

美國官員表示，「中國派往這裡（美國）的每一名中國學生都必須經過黨政批准程序」，這些人可能不會進行傳統定義的間諜活動，「但沒有一個來到這裡的中國學生不受（中國）國家控制」。

報導指出，美國國務院今年6月針對研讀航太、機器人和先進製造業的中國學生，將簽證時效從5年縮減至1年。美國官員表示，這是為降低對國安重要領域被竊取智慧財產權或有間諜活動的風險。

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