超強台灣主婦 盧森堡國際廚藝賽奪金

來自台灣的家庭主婦黃秋娥（左3），近日在盧森堡國際廚藝競賽上拿下金牌。（中央社，黃秋娥提供）

2018-11-29 23:36

〔中央社〕世界盃國際廚藝競賽在盧森堡落幕，在超過70國選手激烈競爭下，台灣選手在個人賽項目拿下13面金牌，外交部長吳釗燮發賀電嘉勉選手們廚藝超群、為國爭光。

台灣慢食協會及台灣廚藝美食協會分別組團參加在盧森堡舉行的「2018年世界盃國際廚藝競賽」（The Villeroy & Boch Culinary World Cup 2018），參賽選手包括餐飲學校老師、學生、家庭主婦，本月24日至28日5天賽事共拿下13面金牌，表現亮眼。

台灣廚藝美食協會也在團體賽中拿下一面銀牌。

其中來自台灣的家庭主婦黃秋娥，花了3個月製作的「牛魔王大戰孫悟空」翻糖作品，近日在盧森堡國際廚藝競賽上拿下金牌，創下非專業廚師勇闖世界賽佳績。

黃秋娥非專業背景出身，家庭主婦首次出國比賽就脫穎而出，連團員都表示太勵志了，她對中央社記者說，從小就喜歡畫畫，3年多前小孩長大後開始專心走向藝術，一開始學素描畫，後來學捏塑，從平面走向立體創作，老師及同學都肯定她的作品，不斷鼓勵她參賽。由於黏土捏塑與翻糖性質相近，她開始鑽研如何運用及創作，過去3個月來除家務時間外，每天一有時間就投入創作，以完成參賽作品。能拿到金牌相當高興，她說自己不是專業出身，而是因為興趣濃厚，熱情推動她前進，沒有在學習過程中被打敗。

其他的金牌得主包括高雄正修科技大學餐飲管理系教師陳怡君的杏仁糕作品「總鋪師」，此外，景文科技大學餐飲管理系教師陳文正以「亞瑟王—出征」拿下「藝術麵包」類作品金牌，他表示，自己在這個領域走過逾30年，曾在香港、德國、盧森堡賽事中拿過金牌，希望能把這些國際經驗傳給學生。

另外大華科技大學餐飲系教師辜韋勳，則在翻糖類蛋糕類拿下銀牌。

台灣慢食協會理事長岳家青28日向中央社記者表示，這項國際廚藝競賽4年舉行一次，今年參與的國家及選手人數增加，合計有逾70國超過2000名選手角逐，競爭相當激烈。

岳家青說，選手們在國際廚藝競賽也不忘宣揚國家，他在這次產品展示的背板設計上，特別凸顯中華民國國旗，要讓評審及參觀民眾對台灣留下深刻印象。

吳釗燮在賽程結束後拍發賀電，嘉勉選手們廚藝超群、為國爭光，並由駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁轉致，再度恭賀。

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