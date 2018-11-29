重刑犯自白殺害90人 恐成美國史上最惡殺人魔

2018-11-29 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國重刑犯利托（Samuel Little）近期坦承，過去近40年殺了90人。調查人員已查出利托與34起命案有關，其他案件仍待確認；聯邦調查局（FBI）認為，利托可能是美國史上殘殺人數最多的殺人犯之一。

《BBC》報導，78歲的利托2012年在肯塔基州被捕，因為涉及毒品罪嫌移送加州偵辦，警方取得利托的DNA樣本後，發現他涉及1987年、1989年洛杉磯3名女性謀殺案，2014年因此被判處3次終身監禁，無法假釋。

利托近期向警方供出驚人自白，坦承自己過去在加州到馬里蘭州等多州殺了90人，包括密西西比州傑克遜1人、俄亥俄州辛辛那提1人、亞利桑那州鳳凰城3人、內華達州拉斯維加斯1人等。

當局正在追查他的口供是否與1970年至200年間的數十起婦女命案相符。負責調查本案的「暴力犯罪緝捕計畫（ViCAP）」小組本週在記者會上表示，到目前為止，他們已確定利托與34起謀殺案有關聯，其他尚待確認。

ViCAP認為，利托通常針對處於社會邊緣或弱勢婦女下手。FBI的報告指出，利托殺人方法有時沒有留下明顯的他殺跡象，「由於沒有刺傷痕跡或子彈傷口，有許多命案並未被歸類為兇殺案，而被認為是吸毒過量、意外或自然原因」。

報導指出，利托因在德州敖德薩犯下殺人案，已被轉移到德州。FBI表示，利托現在的身體健康狀況不佳，他很有可能會在德州監獄裡直接「關到死」。

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