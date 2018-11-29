強國大媽攔結婚禮車討喜錢 網友直呼：根本是搶劫！

中國出現大媽組隊攔下結婚隊伍，並要求對方給予喜錢。（圖擷自梨視頻）

2018-11-29 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕向新人鬧婚的事件時有所聞，最近中國河南就出現鬧婚討錢的大媽部隊，近百名大媽會擋住結婚隊伍，要是不給1000元人民幣（約4438元新台幣）的喜錢，就會擋住去路，還會順便討要香菸或糖，最後再平分，連旁邊的清潔工也想分一杯羹。有網友直呼根本是搶劫，應該要報警處理。

據《梨視頻》報導，消息人士透露，這些討喜錢大媽部隊會和警衛聯繫，提前知曉哪家要結婚，每家至少會討要1000元人民幣（約4438元新台幣）的喜錢，要到錢後依照每人的編號分錢，好日子時，大媽們可以攔到5家的結婚隊伍。

曝光影片中的大媽向新人要求1060元人民幣（約4704元新台幣），後來雙方談妥，給予800元人民幣（約3550元新台幣），還得給上香菸及喜糖。一旁的清潔工見狀，表示自己辛辛苦苦在這裡收拾，竟然沒給自己東西，也有樣學樣地向結婚隊伍要菸討錢。

網友直呼大媽行為真是奇葩，要菸要糖的都見過，這麼明目張膽的要錢，就是活生生的攔路搶劫啊，應該要直接報警，給這些大媽一個教訓。也有網友認為，社會間對老人太包容了，才會縱容這些大媽無法無天。有網友開玩笑的說，這些大媽們靠著自己的雙手賺錢，真是令人感動。

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