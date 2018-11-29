別再隨便吃 研究：飲食不良比空汙更傷身

2018-11-29 22:52

〔中央社〕今天公布的研究指出，飲食不良是影響全球民眾健康的主因之一，每5人死亡中就有近1人因此喪命，呼籲政府和企業做更多努力，以改善人們的飲食習慣。

最新全球營養報告（Global Nutrition Report）的研究人員表示，食用不健康食物或食物攝取量不足，包括孩子無母乳可吃，導致營養不良廣泛存在。

這份獨立性報告是對全球營養狀況的年度分析。研究主要作者、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）教授方佐（Jessica Fanzo）表示：「飲食是造成全球民眾生病和死亡的高風險因素之一，程度更甚空汙和吸菸。」

方佐在泰國曼谷舉行的全球飲食論壇場邊說：「我們所吃的東西正在殺害我們，我們的飲食系統必須回到正軌。」

她表示，缺乏知識、負擔不起營養食物，以及無效率的供應鏈，是造成飲食不良的因素之一。

研究人員分析194個國家後發現，營養不良每年可能造成全球3.5兆美元損失，過重和肥胖則是5000億美元。

最新全球營養報告的研究人員表示，飲食是造成全球民眾生病和死亡的高風險因素之一，危害比空汙和吸菸還嚴重。（圖擷自Global Nutrition Report）

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