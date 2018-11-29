阿富汗總統才說完準備好和談 塔利班直接再炸死10人

塔利班為了報復美軍針對赫爾曼德省的空襲，也在同日晚間於阿富汗首都喀布爾發動攻擊，造成至少10人死亡。圖為29日阿富汗軍警與調查人員在現場善後。（法新社）

2018-11-29 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕中東的極端組織塔利班，在當地時間11月28日晚間，攻擊位在阿富汗首都喀布爾的一家英國保安公司，造成至少10人身亡；諷刺的是，幾個小時前，阿富汗總統阿什拉夫．甘尼（Ashraf Ghani）才在日內瓦出席聯合國的一場會議中宣布，已經做好與塔利班達成和平協議的前置準備。

綜合媒體報導，阿富汗官員說，位在阿富汗首都喀布爾東部的英國保安公司士瑞克保安（G4S）據點，先是遭到自殺炸彈襲擊，武裝份子再衝入與警衛駁火，還與阿富汗部隊發生衝突，造成至少10人身亡，10多人輕重傷。

事發後，阿富汗警方封鎖現場，據稱，士瑞克保安替阿富汗訓練警察，並負責英國大使館的維安工作；而不久後，極端組織塔利班就出面自首，坦承策畫這次攻擊事件，塔利班發言人扎比胡拉．穆賈希德（Zabihullah Mujahid）說，這次的攻擊先用一輛卡車炸彈「炸開障礙」，替其他武裝襲擊者開路；他還聲稱，這次攻擊事件是為了報復美軍28日空襲赫爾曼德省（Helmand）南部，造成至少30名阿富汗平民與16個塔利班武裝份子死亡。

不過，在塔利班發動攻擊的前幾個小時，阿富汗總統甘尼才在聯合國於日內瓦召開的「阿富汗問題國際會議」上宣布，他已經組織了一個12人小組，準備與塔利班談判，以結束戰爭；不過，這個說法遭到穆賈希德駁斥，他說，「只有美國有權跟塔利班進行停火談判」，和喀布爾「傀儡」政權進行和平談判，純屬浪費時間。

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