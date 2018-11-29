法國打擊性病 保險套可用健保給付

2018-11-29 23:10

〔中央社〕12月1日是世界愛滋病日，法國衛生部長布辛表示，為加強打擊透過性行為傳染的疾病，自12月10日起，持醫師處方箋，就能到藥局購買可申請健康保險退費的男用保險套。

根據「費加洛報」（Le Figaro），以往也有衛生部長想讓保險套的取得與使用更加普及，例如2006年時任衛生部長的貝特宏（Xavier Bertrand）曾提出每個0.2歐元（以現今匯率換算約新台幣7元）廉價的保險套，但布辛（Agnes Buzyn）此舉是首位法國衛生部長決定保險套可申請健保退費。

布辛表示，自12月10日起，有醫師處方箋的男用保險套可申請社會健康保險退費，這是為了加強預防人類免疫缺乏病毒（HIV）、B型及C型肝炎、梅毒、淋病、披衣菌（衣原體）感染等性傳染病。

報導說，能退費的保險套只限法國瑪裘黑實驗室（Laboratoires Majorelle）製造的EDEN品牌產品，持醫師或接生員開立的處方箋到一般藥局購買，可退售價的60%。

布辛說，不管是不是年輕人或具有特殊風險的人，也無論男性、女性，現在都可在就醫後，拿處方箋取得可退費的男用保險套。

法國政府近期為15到17歲的青少年提供免費的預防性醫療諮詢，透過這方式也可取得保險套的處方箋，醫師還可趁此機會教導青少年避孕及性病的常識。

布辛表示，法國每年仍新增約6000人感染人類免疫缺乏病毒，尤其25歲以下年輕人就占800到1000例，他們通常只在發生第一次性行為時使用保險套，之後就不用了。

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