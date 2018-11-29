賀建奎創基改寶寶 中官方斥 「極其惡劣」下令暫停實驗

中國科學家賀建奎一手主導的抗愛滋病基因編輯寶寶實驗，雖然未經證實成功，但近來在國際上引發軒然大波並遭各界批評。（美聯社）

2018-11-29 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國科學家賀建奎一手主導的抗愛滋病基因編輯寶寶實驗，雖然未經證實成功，但近來在國際上引發軒然大波並遭各界批評。中國政府今（29）日指出，這起事件「性質極其惡劣」，下令相關人員暫停科研活動。

《新華社》報導，中國相關部門今日對基因編輯寶寶案做出回應，中國科技部副部長徐南平指出，這起事件「公然違反國家相關法規條例，公然突破學術界倫理底線，令人震驚，不可接受，我們堅決反對」。

徐南平表示，「科技部已要求有關單位暫停相關人員的科研活動」，將在查出真相後，會同有關部門依法予以查處。

中國國家衛健委副主任曾益新也強調，這起事「嚴重違反國家法律法規和倫理準則，相關部門和地方正在依法調查，對違法違規行為堅決予以查處」。

中國科學技術協會黨組書記、常務副主席懷進鵬指出，「此次事件性質極其惡劣，嚴重損害了中國科技界的形象和利益，我們對涉事人員和機構公然挑戰科研倫理底線、褻瀆科學精神的做法表示憤慨和強烈譴責」。

中國科協今日也宣布，取消賀建奎在第15屆「中國青年科技獎」的候選人資格。該獎項每2年評選一次，每屆獲獎人數不超過100人，是中國科技界最重要的獎項之一。

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