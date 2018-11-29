澳洲罕病女用IG記錄死亡 盼加工自殺合法化

澳洲一位患有肌肉萎縮症的女子在IG上記錄自己的死亡。（圖擷自IG）

2018-11-29 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕近年來安樂死、加工自殺等議題常在國內外受到討論，不過在多數國家仍屬非法行為。澳洲一位患有肌肉萎縮症的女子就因為病痛生不如死，但卻無法自殺，她因此在IG上記錄自己的死亡，希望促成加工自殺合法化。

綜合外媒報導，澳洲昆士蘭一位27歲女子瓦蘭德（Holly Warland）在11歲被診斷出肌肉萎縮症，這代表她的肌肉會逐漸減少。她的預期壽命雖然有50、60歲，但她希望死得有尊嚴，也不願最後留給家人的一具可怕的屍體，因此她很渴望能夠自己結束生命。然而瓦蘭德礙於肌肉萎縮症，自己沒有能力自殺，但加工自殺卻又不合法。

瓦蘭德因此決定在IG上記錄自己的死亡，並希望能喚醒大家對加工自殺的意識，促成加工自殺合法化。她經常會在IG上透過照片、影片來向網友分享她身體的退化狀況，現在她因為病情嚴重，已經無法離開床鋪與輪椅，就連洗澡、上廁所都需要幫忙。

瓦蘭德直言，像她這樣的病人已經不會痊癒，僅能靠著藥物減緩疾病帶來的疼痛，她非常希望能自殺，但同時她也不希望協助她自殺的人遭到起訴。瓦蘭德說，她並不畏懼死亡，她也盼望她的死亡可以帶給社會一些正面影響。

目前瓦蘭德IG已經有2萬名粉絲，這些粉絲也常會給她鼓勵，「妳很漂亮。」、「祝妳一切順利。」、「謝謝妳將自己的故事與全世界分享。」、「希望能繼續聽到妳的消息。」

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