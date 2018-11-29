雷鬼音樂、法國香水技術 列非物質文化遺產

「雷鬼音樂」被聯合國教科文組織認為值得保護和推廣，今日列入「非物質文化遺產」名單。（歐新社）

2018-11-29 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕拜知名歌手巴布·馬利（Bob Marley）等人所賜，國際上享有聲譽的「雷鬼音樂」（Reggae），被聯合國教科文組織（UNESCO）認為值得保護和推廣，今（29）日列入「非物質文化遺產」名單。

綜合外媒報導，UNESCO今日在模里西斯舉行的會議上表示，雷鬼音樂「對在不公義、抵抗、愛情和人性等議題上的國際對話做出貢獻，也強化了這些元素在理性、社會政治、感性與心靈上的活潑動力」。雷鬼音樂經常被稱為受壓迫者的音樂，歌詞涵蓋社會政治、監禁與不平等等議題。

UNESCO指出，「音樂的基本社會功能並改變，即作為社會評論的載體、實踐宣洩和讚美上帝的方式，而後音樂將繼續為所有人發聲」。

UNESCO正在開會審查40件申請列入非物質文化遺產的提案，今日獲得通過的還有法國南部市鎮格拉斯（Grasse）的花卉種植和芳香調配相關技術。

格拉斯的香水製造技術已發展超過500年，當地微氣候有利晚香玉等香水原料植物生長，因此香水製造業者視格拉斯為全球地位最崇高的芳香中心之一。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/