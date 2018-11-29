轉型正義！協助謀殺3萬多人 95歲前納粹看守遭起訴

德國1名95歲老人被指控曾任納粹集中營看守，因涉嫌協助謀殺約3萬6000名囚犯被起訴。圖為毛特豪森（Mauthausen）大型納粹集中營。（法新社）

2018-11-29 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕德國1名95歲、曾任納粹集中營看守的老人，因涉嫌協助謀殺約3萬6000名集中營囚犯，被檢方起訴。

綜合媒體報導，這名被起訴的老人住在德國柏林，他被控涉嫌1944年9月至1945年4月在奧地利最大的毛特豪森集中營（Mauthausen）擔任看守，該集中營累計殺害了3萬6223人，他涉嫌協助、參與用毒氣或射殺等手段殘害猶太人。

這名老人否認擔任過毛特豪森集中營的看守，他辯稱是在距離毛特豪森集中營20公里的工廠當看守。然而，檢方調查、比對後發現，工廠的歷年看守名單裡都沒有這名老人的名字，且確實從毛特豪森集中營的看守名單中查出該老人姓名，還在他的家中發現納粹黨衛軍制服的照片。

德國對曾任納粹工作者的審判從2011開始改變，德國司法界認為，即使是希特勒「殺人機器」下的「小齒輪」，都該被判有罪。他們覺得這些納粹支持者的存在，幫助希特勒的殺人機器順利運轉。因此，對於擔任過集中營看守的納粹軍人，德國法院都會以「協助謀殺罪」懲處量刑。

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