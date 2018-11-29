6歲身障男孩亂入佈道會 教宗高EQ給會眾機會教育

教宗方濟各（右）日前在梵諦岡主持一場彌撒，穿藍色上衣的小男孩（左）竟然當眾跑上台調皮玩耍。（歐新社）

2018-11-29 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕通常宗教場合都非常莊嚴肅穆，不過天主教教宗方濟各（Pope Francis）日前在梵蒂岡主持彌撒，卻有6歲小孩爬上台玩，方濟各不但沒動怒，還對現場會眾機會教育。

綜合報導指出，方濟各28日在台上佈道，當時台下有數百位會眾。不過方濟各佈道到一半時，卻有位身穿藍衣的小男孩跑上台，在教宗附近晃來晃去，還去扯瑞士衛隊的衣袖。男孩母親急忙上前向教宗說明，小男孩其實患有先天性語言障礙，教宗向男孩母親表示「讓他去吧」，然後讓小男孩繼續在台上玩耍。

教宗接著拿起麥克風向會眾解釋小男孩的狀況，他表示，小男孩雖然無法講話，卻有辦法溝通、表達自我。教宗也對會眾進行機會教育，這位小男孩雖頑皮，卻擁有自由之身，他也要會眾捫心自問，「我們在上帝面前是否也有自由之身」？

教宗又舉出《聖經》中的例子，耶穌曾要大家像小孩一樣，教宗因此認為，小男孩給大家上了一課。方濟各接著請大家一起為小男孩進行禱告，期盼有天能夠開口說話。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/