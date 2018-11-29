與俄瀕臨開戰 烏克蘭總統：盼德與北約「提供軍事協助」

俄羅斯與烏克蘭瀕臨開戰，烏克蘭總統波洛申科（見圖）也積極向外求援。（法新社）

2018-11-29 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭在黑海發生衝突，雙方的軍事緊張也逐漸升級，今日又傳出俄羅斯海軍已經封鎖了烏克蘭位在亞速海的2個海港，外界都關注是否會爆發全面戰爭；烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）也積極向外求援，不僅希求德國能提供軍事或調停的協助，也要求北約盟國能向亞速海派遣軍艦，對該區域「提供安全」。

綜合外媒報導，由於德國曾在2015年透過《新明斯克協議》，成功調停烏克蘭與親俄武裝組織爆發的「頓巴斯戰爭」；因此波洛申科今天（11月29日）透過德國《圖片報》向德國總理梅克爾（Angela Merkel）喊話，希望她再次出手，「跟烏克蘭的其他盟友一起再次支持我們。」

波洛申科也希望有北約盟國，能盡快向亞速海派遣軍艦，支持烏克蘭並「維護安全」；他指控，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）想重建沙皇時期的「俄羅斯帝國」，因此覬覦烏克蘭的領土，他呼籲西方國家能加大對俄羅斯的制裁。

梅克爾11月26日已分別與波羅申科與普廷通過電話，不過德國並未決定是否要對俄羅斯加大制裁；而北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）始終重申「與烏克蘭現有的合作框架中，並不包括軍事支持。」

歐盟方面則由現任外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）與28個成員國發聯合聲明，要求俄羅斯必須確保任何船隻都能自由通過克赤海峽，並釋放被俘的烏克蘭艦艇與官兵。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）也在今天自告奮勇，強調他可擔任烏克蘭與俄羅斯之間的調停人，也已分別與雙方領導人通過電話，並透露將在G20峰會與普廷、美國總統川普（Donald Trump）討論此事。

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