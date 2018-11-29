筷子變色就該換 小心滋生病菌吃下肚

筷子是華人常用餐具，如果不好好清潔容易滋生細菌。（法新社）

2018-11-29 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕筷子是吃飯必備工具，尤其是木製及竹製的筷子，因為輕便，常是首選。有專家指出，這種筷子要是清洗不完全，或放在潮濕環境，會容易傳染金黃色葡萄球菌、幽門桿菌等病菌，如果是有刮痕的老舊筷子更危險。

據中國媒體報導，家中的木製筷子使用2年，含菌落數可能達每平方公分16.3個，使用2個月的金屬製筷子，菌落數只有每平方公分0.7個。

報導中指出，筷子是傳遞幽門桿菌、大腸桿菌及金黃色葡萄球菌的管道之一，不管是自己夾菜或者是與其他人共餐都會被傳染，特別是使用老舊有刮痕的竹木筷。要是放置筷子的環境潮濕，這些病菌更有機會在筷子上繁殖。

專家提醒，雖然平常使用竹木筷子都會用洗碗精清洗，也能洗去部分細菌，但除菌效果都不及用沸水煮過來得好；清潔完畢後要將筷子放在通風、不會積水的容器內，避免發霉。另外，竹木筷需要定期更換，使用3到6個月顏色加深後，就得換新，要是筷子提早變色，也要更換。

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