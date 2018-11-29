南韓修法重罰酒駕致死司機 最重可處無期徒刑

2018-11-29 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會今（29）日通過一項修正案，對酒駕致死案施以重懲，肇事司機最重可處無期徒刑。

《韓聯社》報導，催生出這項修正案的是一名22歲青年尹昌鎬（Yoon Chang-ho，音譯），今年9月底遭酒後上路的司機開車撞上，搶救到11月初仍不治。此案讓南韓民眾極為憤怒，不滿法條對肇事者過於寬鬆，促使南韓兩大黨逾百名議員一起提出修正案，又稱「尹昌浩法案」。

這項酒駕處罰強化議案可細分為「特種犯罪加重處罰法修正案」及「道路交通法修正案」，今日僅有針對酒價致死刑罰的前者交付院會表決，另一項針對2度酒駕被逮的司機施予重懲的法案，日後再議。

根據最新通過的修正案，酒駕致死司機將面臨最少3年有期徒刑，最重可處終身監禁。現行法條的懲罰較輕，為1年以上有期徒刑。酒駕傷人部分，則自最重10年有期徒刑，得易科罰金500萬至3000萬韓元（約新台幣13萬至82萬元），修改為可處1至15年監禁，得易科罰金1000萬至3000萬韓元（約新台幣27萬至82萬元）以下。

報導提到，這項修正案原本對酒駕致死的懲處，要求至少處5年有期徒刑，但最後被國會議員修正，減為最低3年監禁，最高則可處無期徒刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/