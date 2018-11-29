美國資安業者再認證：中國以網路介入台灣選舉

隨著九合一選舉暨10公投結束，中國是否干涉我國選舉也格外令人關注；對此美國網路安全公司「火眼」有分析師認為，中國應該有動手幫助國民黨贏得大選。（彭博）

2018-11-29 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕隨著九合一選舉暨10公投結束，中國是否干涉我國選舉也格外令人關注；對此，美國網路安全公司「火眼（FireEye）」有分析師指出，中國應該曾「動手」企圖幫助國民黨贏得大選。

《日經亞洲評論》報導，火眼公司的資深分析師弗雷德·普蘭 （Fred Plan）表示，雖然火眼還在分析在11月24日投票當天發生的網路攻擊事件，但根據過往經驗顯示，中國曾對台灣發動網路攻擊，尤其是在重要的政治事件前夕；普蘭表示：「通常台灣在選舉前，中國都會加大網路攻擊的規模，我們估計這次也會一樣。」

他指出：「台灣一直是中國網路攻擊的首要目標，如果中國在這次選舉沒有出手，我還感到意外。」截至目前為止，雖然中國對外主要是發動網路間諜戰，但目標若是針對台灣，通常是透過網路和社群媒體發動輿論戰。

普蘭強調，中國在干預其他國家的民主選舉早有先例，例如在柬埔寨最近的選舉中，中國便出手保住親北京的韓森（Hun Sen）總理大位；他警告，在其他選舉即將到來的國家，像是菲律賓、泰國、印度、澳洲與印尼都可能會被中國介入，尤其是與「一帶一路」有關的國家都會被影響，普蘭強調「像這次馬來西亞的馬哈迪 （Mahathir Mohamad）意外贏得選舉，便給中國帶來重大的警訊」，使他們可能會更細心的操作選情。

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