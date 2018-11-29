低成本卻超催淚 英素人導演耶誕短片網路瘋傳

最近有一支耶誕影片在網路上瘋傳。（圖擷自YouTube）

2018-11-29 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕假期即將來臨，許多歐美國家都已經開始佈置耶誕。最近更有一支耶誕影片在網路上瘋傳，影片成本雖然很低，卻因為打動人心，賺來許多熱淚。

綜合報導指出，最近有一支耶誕影片在網路上瘋傳，影片描述著一位男子的孤獨12月生活。男主角從12月1日起每天從日曆上劃掉一天，期待著耶誕節來到。等到12月25終於來臨，男主角打開一個盒子，從裡面拿出一個錄音機，然後放入錄音帶。接著耳機內傳內男子媽媽的聲音，「謝謝你隔了這麼多年仍記得我...」

男子媽媽又說，「我不敢相信你已經要30歲了，我真希望能在那裡看看你長大了多少、變成了什麼樣的人，我知道我一定會以你為榮。」、「這是我最後一捲帶子了，我很希望可以繼續在每年耶誕與你講話，但是說再見的時候了，要永遠記得我有多愛你，千萬別忘記這點，我永遠都是你的媽媽。」

男主角聽到這時已經眼眶泛紅，媽媽的聲音又繼續，「在我離開之前，我要和你講一個故事，這是在關於我最快樂的一天，那就是你出生的那天。」接著鏡頭開始慢慢拉遠，然後螢幕也漸漸淡去，接著影片出現「愛是個可以持續到永久的東西」字樣。

這段影片最近在網路上吸引百萬人次點閱，不過這其實是英國素人導演畢斯塔爾（Phil Beastall）2014年的作品，拍攝成本僅花約50英鎊（約2000新台幣）。畢斯塔爾表示他當初只是想創造一些作品，讓人們意識到我們能夠活著其實非常幸運。他對於影片現在被瘋傳也相當開心。

許多網友看完影片後都直言，「好感人。」、「給我面紙。」、「非常美麗。」、「我從來沒看過這麼強而有力的短片。」也有網友表示，她的媽媽在7年前過世了，她願意做任何事只為了再次聽到她的聲音。

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