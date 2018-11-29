不許同婚即違憲 日本LGBT明年將提團體訴訟

2018-11-29 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本LGBT團體認為，日本法律限制婚姻僅適用異性伴侶已違憲，為此有多對同性伴侶將在明年2月起至3月，向東京等全國數處地方法院同時提起訴訟，要求國家提供損害賠償。

綜合日媒報導，代理律師昨（28）日宣布上述消息，但透露原告人數與確切提告地院詳情，預計明年1月底前才能確定，而律師團指出，日本憲法24條規定「婚姻僅於兩性達成共識的基礎上成立」，也可解釋為包括同性當事者，但當局卻採用民法記載之婚姻當事者為男女的見解，不讓同性伴侶登記結婚，實屬違憲。

雖然日本部分企業開始認可同居伴侶也可適用配偶的福利制度，且官方在幾個地方制治體也有相關立法，但同性伴侶仍因為無法結婚，不能享有遺產繼承、所得稅配偶扣額、配偶簽證，且即便能收養小孩，也無法擁有親權等。

據悉，2015年時，日本就有約450位民眾，因同性婚姻一事，向日本律師聯合會申請人權救濟，要求向國家提出勸告，讓同性婚姻立法。

此外報導亦補充，國際間認可同志結婚的國家正在增加，而日本與義大利成為七大工業國（G7）中，唯二尚未同意的國家，但義大利也在2016年通過同性伴侶適用婚姻關係權利的相關法律。

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