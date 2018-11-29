「雷神索爾愛上妳」 俄國媽媽遭詐騙集團騙走46萬

電影明星克里斯漢斯沃（左）。（歐新社）

2018-11-29 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕現在網際網路相當普及，也讓不少詐騙集團透過網路騙錢，俄羅斯一位女子誤信詐騙集團的謊言，以為雷神索爾愛上她，被騙走大筆金錢。

綜合外媒報導，俄國一位有兩個小孩的42歲女子之前在推特上收到訊息，對方自稱是「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），還用英文稱讚她很漂亮，希望展開聊天。女子收到訊息後上網查詢，發現克里斯漢斯沃已經結婚，而且還有三個小孩。由於該女子當時婚姻也遇到瓶頸，她因此認為克里斯漢斯沃雖然已婚，但可能其實也很寂寞，她於是與對方聊天長達兩個月。

這位冒牌「克里斯漢斯沃」先是邀請女子到澳洲拜訪，但後來又改口說要親自到西伯利亞見她。之後女子就接到自稱克里斯漢斯沃律師傳來的訊息，表示克里斯漢斯沃現在經濟上遇到問題，因此要向女子借錢才能順利抵達西伯利亞，女子於是跑去貸款，然後給了對方100萬俄國盧布（約46萬新台幣）。

不過這當然是一場騙局，女子在被騙走100萬俄國盧布後才報警。俄國警方事後也呼籲大家，別在網路上隨便與陌生人互動，也不要傳訊息給跟你不熟的網友。

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