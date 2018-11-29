怪談！囚犯們性勒索美國大兵！ 受害442人被詐1700萬

2018-11-29 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕先前傳出美國軍人遭囚犯鎖定，以「性勒索」（sextortion）的詐騙方式，從422名軍人身上騙取超過56萬美元（約台幣1700萬元），28日，海軍刑事調查局（NCIS）在記者會上表示已發出逮捕令及傳票。

綜合外媒報導，海軍刑事調查局對此展開為期2年的調查行動「驚喜派對」（Operation：Surprise Party），海軍刑事調查局指出，嫌犯是南卡羅萊納監獄的罪犯，他們利用違禁品手機和外界的共犯取得聯繫，更以美國現役軍人為詐騙目標。

《福斯新聞》報導，犯罪手法是先在網路上佯裝成未成年女孩，再和現役軍人發展成戀愛關係，隨後自然而然交換照片，這時再搖身一變，成了這些未成年女孩的父親或是檢警等正派角色，告訴現役軍人這些照片算是「兒童色情照片」，要求他們支付賠償金了事，目的就是要勒索他們。

美國國稅局刑事調查代理人馬修（Matthew Line）說：「這些犯罪的囚犯並不是單獨行動。」他表示，這些囚犯在詐騙到非法金錢後，透過在監獄外的親朋好友來進行洗錢。

為杜絕這些囚犯在監獄中又繼續從事犯罪行為，目前南卡羅來納州懲教署已請求終止囚犯在監獄中使用電子移動設備的權利。

海軍刑事調查局主任安德魯（Andrew Traver）說，442名受害者中，有陸軍、海軍、空軍和海軍陸戰隊成員，他們都害怕此事會危及自己的職業生涯，都賠錢、付出了代價，安德魯表示，有超過250人正在接受調查，未來可能面臨起訴處分。

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