遭控二戰強徵勞工 日三菱重工遭南韓法院判賠上億

南韓最高法院判決，日本三菱重工須為二戰期間強徵勞工一事賠償，受害者聽聞判決結果相當振奮。（路透）

2018-11-29 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕二戰遺毒未了，南韓法院當地時間29日就日本企業於二次大戰期間強徵勞工一事做出裁決，遭控告的三菱重工須賠償8000萬至1.5億韓元（約台幣237萬至445萬）給每位受害者。

根據《韓聯社》報導，二戰期間被迫強徵勞動的6名勞工，及「朝鮮女子勤勞挺身隊」4名受害者與1名受害家屬，分別對日本三菱重工提告。勤勞挺身隊受害者於2012年提出控訴，一、二審皆勝訴，三菱重工遂向最高法院提出上訴，仍在今日遭判賠償每人1億至1.5億韓元；6名強徵勞工雖然曾在一、二審中敗訴，後來法院認為被告主張的「索賠請求權時效已過」有違誠信原則，因此重新審理，最終裁定賠償6名受害者8000萬韓元。

日韓近來關係緊張，南韓最高法院才在10月底裁定，日本新日鐵住金（舊稱「新日本製鐵」）必須賠償4名原告4億韓元（約1174萬台幣），這也是在南韓發起的戰後補償訴訟中，首次確定勒令日企賠償，日本首相安倍晉三和外務大臣河野太郎對此均表示無法接受，未來不排除尋求國際訴訟等可能途徑。報導指出，加上今日的判決結果，日韓關係恐進一步惡化。

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