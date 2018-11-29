拍照比美景更重要？ 紐西蘭山頂景點出現打卡人龍

2018-11-29 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭知名景點羅伊峰（Roy's Peak），日前被網友拍下遊客在山頂為了拍美照而「自發性」形成排隊人龍，人龍照片在社群媒體上引起不少迴響，更不斷被轉發。

綜合外媒報導，羅伊峰是紐西蘭最受遊客歡迎的景點之一，沿著湖畔步道走約8公里，沿路會有許多綿羊、旅鼠等生物，最後將可抵達5117英尺（約1559公尺）高的頂峰遼望美景。

《BBC》報導，問及羅伊峰的排隊人龍，紐西蘭保護部發言人表示，自2016年至2018年間，羅伊峰的遊客人數增加了12％，達到7萬3千人，由於因為在此拍攝的美照能吸引社群平台上網友的熱烈回應，該地已然成為打卡熱點，發言人更說：「排隊人龍是民眾自發性的行為，並不是保護部的規定。」

《澳洲新聞》報導，「Reddit」平台上，網友「Tombo_64」表示，自己非常幸運在短時間內就排到可以拍照，倘若是排隊的高峰期，隊伍可能要等1個小時以上；不少網友說，「觀看、享受美景的同時，他們很可能也正在考慮等會兒要在照片上加上什麼標籤」、「這一切變得太多了」，大多數人皆批評這個社會已經淪落到認為「拍照比享受美麗景色更重要」。

據了解，這類景象不只在羅伊峰出現，其他網友留言表示，他們在世界各地其他景點也遇過類似的排隊人龍，網友MrCoffee999說，自己到日本京都的伏見稲荷大社（Fushimi Inari Taisha）也有過這種經歷，人們看美景已經不僅僅單純因為欣賞，更多的是為了在社交平台上得到關注。

Credit: @Tomas Alfi

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