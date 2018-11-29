空軍傳欲購66架F-16 中媒爆氣：只是殲20的靶子...

中國匿蹤戰機「殲20」過去在航空展亮相。（歐新社）

2018-11-29 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕我國國軍原本欲向美國採購F-35戰機，不過昨天傳出，經美軍火商遊說後，國軍以強化花東防務為由，採購66架F-16V Block 70戰機，空軍對此未承認也未否認。消息傳出後，中國媒體竟囂張嗆，對中國殲20戰機來說，這批F-16戰機只是「靶子」。

根據《聯合報》報導，美國軍火商積極遊說下，國軍放棄採購F-35B戰機，並以強化花東防務為由，擬採購66架F-16V BLOCK70戰機。美國《國家利益》雜誌也刊發相關報導，稱台灣軍方可能向美國提出增購66架F-16的同時，補足此前墜毀的8架飛機，因此這一波提出採購的實際數量應該是74架。

對此消息，中國媒體《觀察者網》發表看法，稱中國解放軍不在乎台灣多了66架F-16，並說「在解放軍殲20已經形成戰鬥力的今天，台軍就算買進66架F-16V block 70，也不過是被隱身戰鬥機當靶子打的下場」，文中還質疑我政府無力負擔如此大規模的支出。

許多網友看到後都感到不以為然，有人認為，「殲20一旦掛彈就跟老母機一樣，飛不快！還有可能因推力不足而自由落體！」另外，根據俄羅斯和印度媒體日前報導，殲20雖為匿蹤戰機，但印度空軍的俄羅斯製「蘇愷30」（Su-30MKI）戰機曾偵測到殲20在西藏現蹤，印方將領甚至聲稱，普通雷達即可偵測到其行蹤。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/