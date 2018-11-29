想揭曉寶寶性別…他射1槍釀森林大火

2018-11-29 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州一名37歲邊界巡守員、準爸爸迪奇（Dennis Dickey），去年4月為了想讓大家知道孩子性別，特地在野地加裝放有藍色、粉紅粉末的爆破裝置，只要射1槍就能揭曉答案，未料卻引發森林大火，火勢延燒1週後才控制住，波及近2萬公頃土地，財損高達818萬美元（約新台幣2億5177萬元）。據了解，目前案件仍在法院審理中。

綜合媒體報導，迪奇持來福槍開槍射中上頭寫有「boy」與「girl」的標的物後，裡面裝設的藍色粉末隨之噴發、周邊草叢迅速燃起大火，加上降雨量少、風勢助長火焰，一發不可收拾，不僅肆虐州內公路，還延燒到鄰近的科羅納多國家公園，驚動800名消防員救災、數百位居民被迫撤離，火勢燒了1個星期才獲得控制，所幸並未造成人員傷亡與建築物毀損。不過根據官方估計，迪奇那1槍恐毀近2萬公頃土地、損失達818萬美元。

報導指出，釀下大禍的迪奇則喊冤，指陳自己是不小心、「那完全是意外，我很害怕」，並坦言那1槍射出去當天，是他人生最黑暗的日子。迪奇後來被控未經許可引發大火，且需負擔部分賠償費用，迪奇也同意支付約12萬8000美元（約新台幣393萬9702元），還得拍攝公益影片出演「最壞示範」警告外界危險動作切勿模仿，案件目前仍在審理中。據了解，迪奇的太太莉塔（Rita）的腹中胎兒，是一名男寶寶。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/