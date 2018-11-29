加拿大新手媽媽帶女兒散步 慘遭灰熊攻擊雙雙喪命

新手母親席歐瑞特（Valerie Theoret）帶著10個月大的女兒到加拿大育空地區散步，卻遇上灰熊攻擊，不幸慘死熊掌。灰熊示意圖。（美聯社）

2018-11-29 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕新手母親席歐瑞特（Valerie Theoret）帶著10個月大的女兒到加拿大育空地區（Yukon Territory）湖邊散步，母女卻遇上灰熊攻擊，2人不幸慘死熊掌。

綜合外媒報導，37歲的席歐瑞特當地時間27日下午3時左右，帶著10個月大的女兒，至育空地區附近的艾納森湖畔（Einarson Lake）附近散步，卻遭到灰熊襲擊，2人當場失去生命跡象，席歐瑞特的丈夫隨即前往救援，並一槍把灰熊擊斃。

據了解，席歐瑞特為一名小學老師，與丈夫皆對野外生活有豐富經驗，兩人帶著女兒前往艾納森湖畔旁的小木屋度假休息，無奈發生憾事。當地警方仍在進一步詳細釐清事因，並呼籲民眾從事野外活動時需注意自身安全。

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