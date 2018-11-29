取餐沒附番茄醬... 她抓狂痛毆麥當勞店經理

美國加州聖塔安娜（Santa Ana）上月底有名女子，在麥當勞取餐時沒拿到番茄醬，就抓狂攻擊店經理，而警方終在當地時間本月27日逮捕肇事女子。（翻攝自YouTube「Santa Ana Police Department」）

2018-11-29 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖塔安娜（Santa Ana）上月底有名女子，在麥當勞取餐時沒拿到番茄醬，就抓狂攻擊店經理，而警方在當地時間本月27日逮捕肇事女子。

綜合外媒報導，24歲女子加洛（Mayra Berenice Gallo）10月27日在得來速取餐後，發現沒附送番茄醬，憤而自店外員工通道闖入後場，向員工要求補給番茄醬，但被店經理訓斥不能踏入此區。

加洛聽到後，發狂似地對店經理推擠、掐脖和毆打，所幸在一名疑似陪同加洛買麥當勞的男子出手勸架後，衝突才落幕。

在警方祭出一個月的通緝下，終在27日逮到加洛，並將她的保釋金定為1.5萬美元（約新台幣46.7萬元），而未來加洛也得面臨毆打等罪的指控。警方發言人表示，他們發現類似案例越來越多，但也不清楚為什麼，就像上回有一名男子在7-11便利商店買包杏仁巧克力時，因信用卡出問題不能刷卡，氣得差點把店給全拆了。

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