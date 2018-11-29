男童遭餵大量鹽巴、水泥封屍！ 殘忍母親恐面臨29年徒刑

母親米勒28日承認犯下二及殺人罪。（美聯社）

2018-11-29 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯州一名3歲男童，去年9月被發現遭水泥包裹，陳屍家中多時，28日，其母親承認和男友有虐待男童等殘忍行為，恐面臨29年徒刑，而其男友則可能被判終身監禁。

綜合外媒報導，37歲的母親米勒（Miranda Miller）承認犯下二級謀殺罪，包括加重綁架、虐童等殘害兒童的行為，恐遭判處29年徒刑，男友伯丁（Stephen Bodine）上個月遭判一級謀殺罪，並將在12月17日的聽證會上判處終身監禁。

《每日郵報》報導，男童埃文（Evan Brewer）長期被米勒和伯丁虐待，埃文的親生父親布魯爾（Carlo Brewer）知道這個狀況後便一直在爭取埃文的監護權，可惜還是為時已晚。

米勒和伯丁的虐待行為包括，怒罵、不讓他吃飯、強行將他拖進浴室毒打、將他關在地下室等，這些經過都被家中的監視系統所拍下，系統中的1.6萬張照片和影片檔案儼然變成定罪證據。

據米勒在受審時的證詞表示，埃文在死亡前，被餵食大量的鹽，加上今年5月19日，遭伯丁帶進浴室，不久後埃文就已渾身濕透、沒有生命跡象死亡，她更描述伯丁將數包水泥混在一起後，將埃文埋進水泥當中。

警方在案發後4個月後才找到埃文的屍體，但由於屍體在水泥塊中已嚴重腐爛，取出後更無法解剖判定死因。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/