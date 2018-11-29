婚禮中與男賓做愛 辣婚攝被趕還撒尿、咒罵新人全家

2018-11-29 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州有位身兼婚禮攝影師與泳裝模特兒二職的26歲女子梅塔（Katherine Leigh Mehta），24日在一場婚禮上拍攝時，不僅和一名與會男賓在空房忘情做愛，還在場外一棵樹下撒尿，更於被警方逮捕後大聲咒罵新人家族去死。

綜合外媒報導，婚禮當天保全獲報，梅塔在一間空房與男賓做愛，便趕抵現場，將梅塔請出去。但梅塔走到戶外後，先是在一座噴水池附近大吼大叫後，再到一棵樹旁撒尿，待新人家屬知情後，報警處理，但梅塔被逮時咒罵新人家族「你們全家人最好在聖誕節前死一死，你們所有女兒都會死，要是讓我父親知道這件事，你們都得死」。

經初步調查，梅塔當天身著的夾克中，有一瓶治療焦慮的處方藥，推估她很可能藥混酒一同飲用，才引發精神混亂等危險副作用。

梅塔父親聞訊後表示不相信女兒會做這種事。梅塔胞妹也替姐姐辯解，梅塔在不知情下喝了烈酒，遂跑到戶外，但此時發現兩名怪異男子想靠近她、對她不利，才放聲大叫，企圖尋求援助，不料最後情勢反轉，所有狀況都對梅塔不利。

梅塔婚禮隔天被已1萬738美元保釋釋放，但得面臨「公共場合醉酒」（public intoxication）和「阻撓或報復罪」（obstruction/retaliation）等指控。

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