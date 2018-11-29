中國第3艘航母建造中 日媒：仍用傳統的蒸汽動力

「新型航母也已經在船台上建造中」，這是中國官媒首次曝光正在建造第三艘航母的消息。圖為中國首艘自製航母「001A型」。（法新社）

2018-11-29 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕中共官媒《新華社》日前公開表示，中國第三艘航母正在建造中，這是中共官媒首次確認此消息，日媒《產經新聞》昨天透露，該航母仍是傳統的蒸汽動力航母，預計2025年正式服役。

《新華社》首次確認中國正在建造第3艘航空母艦，稱新型航母已在船台上「有序建造」。外界認為它有可能採用核能動力和電磁彈射技術，不過日媒《產經新聞》根據中國軍方人士訊息指出，新航母可能還是傳統的蒸汽動力航母。

中國軍方人士還透露，新航母可能將引進雷磁彈射技術，為了導入此技術，下水後的裝備安置與航海測試須要較長時間，雖預計2020年可下水，但最快2025年之後才能服役。

該航母在上海江南造船廠建造，可搭載更多燃料、武器，作戰半徑大幅提升。美國的核動力航母福特級核動力航空母艦，也是使用電磁彈射技術。

另外根據美媒《國家利益》報導，印度海軍也已提出第3艘航空母艦的計劃，名稱暫訂為「巨人」（Vishal），它的排水量6萬5千噸，將成為印度最大型的航母，外界認為印度正加速與中國軍備競賽，但除了能跟中國互別苗頭、維持造船業與工人就業之外，看不出有任何實質作用。

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