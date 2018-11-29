染髮小心！正妹對染髮劑過敏 頭部「腫成燈泡」險死

女子頭部腫成燈泡狀。（圖擷自YouTube）

2018-11-29 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎一名19歲英國留學生埃斯特爾（Estelle）日前使用染髮劑，沒想到頭竟腫脹大了1倍，還出現呼吸困難的狀況，差點因此死亡，視力也因此受影響，許多人看到照片後相當驚訝。

綜合外媒報導，埃斯特爾在巴黎市郊買了一款DIY染髮劑，由於對染髮劑的化學物質「對苯二胺」（p-Phenylenediamine，簡稱PPD）過敏，埃斯特爾竟開始出現頭部腫大情況，塗藥膏後仍持續腫脹，最後竟腫成燈泡狀，相當驚人。

埃斯特爾說，他過去就出現對染髮劑輕微過敏情形，使用前有進行過敏測試，但她這次沒有等足48小時，在測試後30分鐘後就使用染髮劑，隨後她的頭皮開始癢，最後導致嚴重過敏。

除了舌頭、頭部腫大，還出現呼吸困難等情況，埃斯特爾緊急到醫院就醫，最後才保住性命，她接受法媒《Le Parisien》採訪時表示，她勉強還能看到東西，並說她正在努力呼吸，「我幾乎死了，我不想讓其他人發生類似事情。」

根據法國國家皮膚病學雜誌的統計，有2到3%的法國人對PPD過敏，專家擔憂法國有一半的人在他們生命中的某個時刻染髮，許多可能過敏者或許不經意會使用到類似產品。

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