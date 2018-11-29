德國籲法國：把UN安理會常任理事國席次交給歐盟

2018-11-29 00:38

〔中央社〕德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）今天提議，法國放棄聯合國安全理事會常任理事國席次，轉交給歐洲聯盟（EU），以便歐盟在國際舞台上替自己發聲。

蕭茲在柏林一場議題廣泛的歐盟未來演講中表示：「我明白說服巴黎並不容易，但這將是大膽且明智的目標。」

身兼德國副總理的蕭茲並說，為了減輕失去這個強大席次的痛苦，法國可以成為「歐盟常任聯合國大使」。

第二次世界大戰後，為了避免再次發生大規模衝突，聯合國於1945年成立，法國當時就是聯合國安全理事會（UNSC）5個常任理事國之一。

在擁有193個成員國的聯合國中，常任理事國是最具有影響力的國家，因為這些國家有權否決聯合國決議案。常任理事國還包括英國、中國、俄羅斯和美國。

除了5個常任理事國之外，聯合國安全理事會還有10個非常任理事國，每個非常任理事國的任期為2年。

德國明年一月將接任非常任理事國的職務。

過去到現在一直有呼聲要求改革聯合國安全理事會，尤其是大型新興國家極力想要爭取一席之地。

2010年，當時的美國總統歐巴馬（Barack Obama）發聲支持印度成為常任理事國。

巴西和日本曾表達類似的志向，而非洲國家則要求2個常任理事國席次，來代表一直被忽視的非洲大陸。

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