撐不住了？ 中國ofo執行長發內部信 「跪着也要活下去」

中國共享單車ofo近來屢傳經營問題，創辦人兼執行長戴威28日發布內部信表示，「哪怕是跪著也要活下去，只要活著，我們就有希望！」（路透）

2018-11-29 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國共享單車ofo近來屢傳經營問題，創辦人兼執行長戴威28日發布內部信，宣布將進行多部門合併，強調危險與機遇並存，「哪怕是跪著也要活下去，只要活著，我們就有希望！」

綜合外媒報導，戴威在ofo公司內部信指出，為了更好的聚焦目標、協同作戰，應對更加複雜和困難的生存環境，經過慎重討論，決定對組織架構進行調整和升級，包括首設首席人才官（CPO），整併多個部門，新設「戰略財務與法務中心」、「研發與大數據中心」和「產品與增長中心」。

戴威表示，「冬天已經來臨，風雪亦將隨至。在最困難的時候，我們仍需堅守信念，哪怕是跪著也要活下去，只要活著，我們就有希望！」他還強調，「所謂危機，就是危險和機遇的並存」，「當你認為它是危險，那麼危險已經來臨，當你認為它是機遇，那麼機遇即將到來！」

對於戴威這份充滿「勵志言論」的內部信，中國網友並不買帳，紛紛要求先退押金，「活下去不難，有尊嚴的活下去太難了！！連個押金都不能自由退出，ofo你還能給自己留點兒尊嚴嗎？？」、「別整些沒用的，先把押金退了再說。」

「鉅亨網」指出，ofo在巔峰時期，用戶超過2億，進入約20個國家，公司估值一度達到30億美元（約新台幣927億元）。但今年已撤出多個海外市場，如美國西雅圖、達拉斯、澳洲，以及德國、英國、日本等。

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