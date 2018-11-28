罰寫會死！他怨父母迷信取名「靐龘」 網列6建議勸別改

近日有香港學生被自己的名字「禤靐龘」所困，引起網友熱烈討論。（圖翻攝自「名校Secrets」臉書粉專）

2018-11-28 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕不少父母望子成龍、望女成鳳，因此會尋求算命師取名，結果在香港有個學生叫做「靐龘」，不僅讀音難念，寫名字也花上不少時間，讓他想趕快成年改名，但不少網友看完覺得印象深刻，更有人列出6點建議，勸他不要改名。

27日有1名香港學生在臉書粉專「名校 Secrets」發文，只他相當羨慕同學的名字，因為他經常被自己的名字「禤ㄒㄩㄢ靐ㄅㄧㄥˋ龘ㄊㄚˋ」所困，不僅老師容易唸錯，也因為名字特殊容易被同學嘲笑，更因為筆劃多，害怕寫錯字。他解釋，自己父母迷信，所以請算命師取個好彩頭的名字，結果叫「靐龘」是希望未來他能飛黃騰達。

特殊的名字讓不少網友笑翻，紛紛笑說「罰寫名字會寫到死」、「得罪父母系列」，但也有網友安慰他說：「這個名字很霸氣啊」、「現代人大多用簡單的字取名，這兩個字很特別啊」。

更有網友列出6大建議，「1.其實你換個角度想，上台自我介紹，除了本名，你可以簡稱叫雷龍，多酷啊！2.老師叫錯你的名字，是老師出醜，不是你的問題。3.取名有意義的話，不要辜負父母的好意。4.未來你可以用你的名字打開話題，引人注意。5.大家會因為你的名字特別，想認識你，當然你待人處事的態度也很重要。6.不然你可以直接請人叫你英文名」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/