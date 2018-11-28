中國「709案」維權律師王全璋之妻 獲瑞典人權獎

中國「709案」維權律師王全璋之妻李文足為了營救丈夫，3年多來到處奔走抗爭，她獲頒瑞典「愛德斯丹人權獎」，但因遭到限制出境，無法親自領獎。（擷取自推特）

2018-11-28 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國「709案」遭逮捕的維權律師王全璋，妻子李文足昨（27日）獲頒2018年瑞典「愛德斯丹人權獎（Edelstam Prize）」。李文足為了營救丈夫，3年多來到處奔走抗爭，遭中國政府限制出境，只能委請旅美中國人權律師陳光誠之妻袁偉靜代為領獎。

遭到限制出境 委請陳光誠妻代領

綜合媒體報導，主辦單位為表彰李文足「捍衛人權事業的傑出貢獻和勇氣」，頒給她「愛德斯丹人權獎」。

袁偉靜接受電台訪問時表示，李文足在典禮前有發一段影片，提到丈夫王全璋剛被捕時，心裡如何擔心、害怕，後來又是如何起身抗爭。

袁偉靜認為，這個獎對為了家人自由而抗爭的人來說是很大的鼓舞，讓他們更有信心支持家人，為他們的自由而呼籲；家中的支持對維權人士而言也是很大的鼓勵，進而形成「良性的循環」。

2015年，一名中國維權人士遭民警攔截，混亂中遭到開槍射殺，到場聲援的20多名民眾和律師事後被拘留，引發600多名律師連署抗議。

同年7月9日，中國政府開始大規模帶走上百位律師、民間維權人士和其親屬，維權律師王全璋被控涉嫌「顛覆國家政權罪」遭捕，杳無音訊至今超過1000天，家屬和聘來的律師至今一直沒能見到他。

奔走抗爭救夫 曾從北京走到天津

李文足為了救夫，前後到中國最高人民法院進行28次控告，甚至從北京徒步到天津「尋夫」，要求法院回應。李文足遭遇過各種騷擾、跟蹤、脫衣檢查、非法限制人身自由的對待，也曾面對死亡威脅。

抗爭用小紅桶 頒獎會場重現聲援

頒獎典禮在瑞典首都斯德哥爾摩舉行，現場有200多人觀禮。主辦單位注意到李文足在中國抗爭時使用的小紅桶，在頒獎會場準備很多寫有「愛」字的紅桶，並安排小朋友們拿著唱歌，聲援李文足。

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