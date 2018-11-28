非洲歡迎中國灑幣 坦尚尼亞總統：因為他們給錢不囉嗦

2018-11-28 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國憑藉自身財力，頻頻加強對非洲的投資，非洲國家幾乎也都舉起雙臂歡迎；相較於來自西方世界的資助，非洲諸國的領袖更樂意接受來自中國的「善意」，對此，坦尚尼亞總統馬古弗里（John Magufuli）說，「因為中國給錢不囉嗦。」

根據《BBC中文網》報導，馬古弗里日前到坦尚尼亞經濟首都三蘭港（Dar es Salaam），出席一間由中國出資4060萬美元（約12.5億新台幣）興建的大學圖書館開幕儀式，他提到說，「中國的援助令人高興的一點是，這些援助沒有先決條件；他們決定給你，就會給你」，他還說兩國之後還會加強合作。

坦尚尼亞目前最大的發展夥伴是歐盟，每年會接受來自歐盟超過8800萬美元（約新台幣24.6億元）的資助；不過，10月時，三蘭港司法行政長官馬干達（Paul Makonda）公開發表迫害同性戀的言論，導致歐盟以「擔心坦尚尼亞同性戀者的人權問題」，宣布重新審核對坦尚尼亞的政策，而丹麥則直接宣布暫緩980萬美金（約新台幣3億元）的援助資金。

而之前更因為坦尚尼亞政府歧視懷孕的女學生，導致世界銀行暫緩3億美金（約新台幣92.5億元）的教育貸款，直到後來世界銀行宣布，在坦尚尼亞考慮立法保障她們的權益後，雙方已經達成協議，貸款將恢復正常。

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