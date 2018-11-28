喝了再上？印度醉醫接生 產婦嬰兒接連喪命

2018-11-28 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名醫生涉嫌在酒醉狀態下上手術台進行剖腹產手術，導致新生兒和產婦接連死亡。這名醫生目前已遭警方逮捕。

綜合外媒報導，這起醉醫事件發生在印度西部古吉拉特邦的博塔德（Botad）小鎮，一名22歲孕婦週一（26日）晚間被送到公立的Sonawala醫院進行剖腹產，由已在該院服務15年的資深醫生拉哈尼（PJ Lakhani）主刀。

在手術房外等候的親屬，不久後竟被告知女嬰死亡，產婦也正在大量出血。雖然家人決定將她轉送到另一家私立醫院救治，但產婦不幸在途中喪命。家屬因此指控拉哈尼有醫療疏失。

當地警方告訴《BBC》，拉哈尼主動報警求救，害怕自己遭產婦親屬攻擊。警方說，「當我們到達醫院時，發現他喝醉了，所以我們逮捕了他」。古吉拉特邦實施禁酒令。

博塔德警長梅塔（Harshad Mehta）表示，產婦的遺體已被送到另一家醫院驗屍，報告將依法送交相關委員會進行審查，以確定拉哈尼是否有醫療疏失。

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