美國飛官偷開F-16密會情人 事後僅撤去隊長職務

2018-11-28 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國國民警衛隊158戰鬥機聯隊指揮官傑克曼（Thomas Jackman）遭指控，身為空軍上校的他在2015年1月利用職權，私自駕駛F-16戰機從佛蒙特的柏林頓機場（BTV）飛往華盛頓特區，航程超過804公里，只為了私會情人。事發後因傑克曼與上級關係良好，僅受到撤職處分。

據《VT Digger》報導，現年55歲的傑克曼已在158聯隊服役30年以上，於2014年接任隊長。不少同事表示，傑克曼是名「花花公子」，與多名女性交情匪淺，還會和女性出雙入對。有知情人士爆料，傑克曼會離職，表面上是私自駕駛F-16戰機，但背後目的是為了私會在五角大樓工作的陸軍女上校。

報導指出，傑克曼為了見對方，利用職權，開啟國民警衛隊用現役戰鬥機載人前往工作會議的先例。此外，傑克曼在伯林頓機場暴風雪及未獲飛行調度員的許可下，強行飛往華盛頓特區，只因想早點見到情人。不過天候不佳，無法確認傑克曼是降落在華盛頓的安德魯空軍基地，或是距離華盛頓320公里的藍利空軍基地。

此事曝光後，傑克曼被要求搭乘民航機返回，連帶被解除隊長一職。在其他交好長官指導下，傑克曼選擇自行離職，以便保留退休金等相關福利。傑克曼同事認為，要是今天傑克曼和上級關係不佳，肯定留不住任何福利。

作為聯隊隊長，傑克曼有1張政府信用卡，可以在沒有預先授權的情況下用於旅行費用。F-16每小時運行成本就要價6000美元（約18萬台幣），目前無法得知這筆費用是否全民買單。傑克曼受訪時，否認與陸軍女上校的關係，對於辭職也只回答「無可奉告」。

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