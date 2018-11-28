日女星步理惠子攝影展 用「笑顏」展現台灣魅力

日本寫真女星兼旅遊作家步理惠子站在由小學校舍改裝的事務所長廊上，很像從某部日劇走出來的熱血教師。（記者林翠儀攝）

2018-11-28 22:11

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕「我的前世一定是台灣人」日本寫真女星兼旅遊作家步理惠子用這句話來說明她究竟有多喜歡台灣。曾經住過台灣、閃嫁台灣郎並生了一對兒女的她，雖然去年離婚後帶著兒女返回日本工作，但她仍一心念著台灣，29日將在東京舉辦首次攝影展「世界與台灣的笑顏之音」，上百幅作品中有一半以上是她在台灣記錄的難忘笑容。

隸屬「吉本興業」的步理惠子，在攝影展開幕前夕於吉本的東京事務所接受本報專訪，穿著大紅色洋裝站在小學校舍改裝的事務所長廊上，很像從某部日劇走出來的熱血教師，熱情且充滿活力。

現年37歲的步理惠子說自己的人生很像坐雲霄飛車，不是三分鐘熱度，而是行動力超強，不優柔寡斷也不在原地踏步，想做的時候就付諸行動，而且也不會往回看。這種性格讓她在23歲時成為背包客，走遍全球五大洲94個國家，也讓她在32歲時事業歸零，帶著一個小旅行箱移住台灣，33歲閃電結婚，36歲時又讓婚姻歸零，暫別台灣返日工作。

步理惠子說起她和台灣結緣，始於大學的畢業旅行。步理惠子是土生土長的東京人，家人都住在東京，明明沒有「回去阿公阿嬤鄉下老家過暑假」的經驗，但她22歲第一次踏上台灣土地時，卻有一種歸鄉的感覺，好像突然被喚醒了兒時記憶，心情夾雜著懷念與感傷，一種似曾相識的感覺。

大學畢業後原本計畫到美國留學，後來發現存款不足以應付留學所需，步理惠子馬上切換思維，將拚命打工存下來的150萬圓當做旅行基金，23歲成為背包客環遊世界94國，並以相機記錄旅程中遇到的各種笑容。

2013年她因為工作在3個月內訪台3次，步理惠子說，每到台灣一次就感覺「台灣在召喚我」，第3次到台灣出差結束後大約一星期，她辭掉工作，只帶了一個小行李箱到台灣定居。

人生像坐雲霄飛車的步理惠子在台灣的生活依舊是加足馬力往前衝，2014年8月她的暢銷作「丟掉胸罩去旅行」由圓神出版社翻成中文上市，同年10月她和認識3個月的台灣郎結婚，15年和16年接連生下女兒和兒子，17年1月離婚。這其中她還考上了台灣大學，可惜因為生產而辦休學。

對於結婚與離婚，步理惠子的想法也很正向，她說不是因為對方是台灣人才結婚，而是想和這個人結婚才結婚，至於離婚，對別人而言也許很負面，但她卻認為這是一個很正面的選擇，可以讓彼此都能活得更像自己，她說並不因為離婚而討厭台灣，至今還是很想回台灣生活，但為了工作必須委託雙親照顧兒女，只能暫時返日。

今年9月起步理惠子開始帶著年幼的子女參加巴士之旅，至今已去過伊豆、茨城和千葉房總3個地方，她說獨力帶著兩個小孩出門是一項非常大的挑戰，旅程中半小時的休息時間只夠用來幫兩個小朋友換尿布，但她還是樂此不疲。

步理惠子擁有35F的傲人身材，曾是攝影鏡頭下的清涼寫真女郎，工作之餘她則喜歡拿著相機拍別人的「笑容」，她說旅行就是與人接觸，笑容是最佳的溝通工具，笑容還可以帶給別人幸福感。2010年她曾結集在旅行地點拍攝的全世界兒童的笑容出版寫真雜文集，今年她首次開展把世界與台灣並列，展出上百幅笑容。

為何在展覽的名稱上特別標出「台灣」二字，步理惠子說環遊世界94國，最想定居的地方就是台灣，台灣是她一對兒女的根，也是她的第二故鄉，她希望能讓日本人多感受台灣的魅力。

在拍攝各國笑容的過程中偶爾也會遇到被拒絕的時候，不過步理惠子說，在台灣幾乎沒有被拒絕過，台灣人天性率直，和日本人不同不會去揣摸別人的看法，也不會言不由衷，不管是說話或是和人交往，用的全是直球和真心，這是她覺得最棒的地方。

步理惠子希望能以此次的攝影展為契機，展開未來重返台灣工作的道路，她也透露打算在台灣舉辦展覽，正在冾談地點，最快明年初就能在台灣開展。活力旺盛的她還說，目前正在架設YouTube頻道，將介紹台日的流行文化，成為雙方增進交流的平台。步理惠子的「世界與台灣的笑顏之音」攝影展，從11月29日至12月2日於東京南青山的「Gallery MOSTO」展出。

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