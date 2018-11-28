英澳研究：誤吞樂高約1.7天排出 還發現女性很會扒糞

2018-11-28 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕小朋友有時會誤食一些小玩具，讓不少家長頭痛，對此，英國及澳洲有6名醫生實驗「如果誤吞樂高的玩具，需要多久時間能排出體外？」結果發現約1.7天的時間排出成人體外，若換成兒童則更快，研究還發現女性扒糞的能力比男性強。

據「兒科與兒童健康雜誌（the Journal of Paediatrics and Child Health）」日前發布1項最新研究顯示，因為兒童經常誤吞硬幣，或較小的玩具，其中樂高玩具較為常見，讓父母普遍感到頭痛，因此6名來自英國及澳洲的醫生組成團隊，實測吞下樂高的頭部玩具，需要多久時間才能排出體外？

研究人員實際吞下樂高玩具至排出前，發現身體未有任何疼痛感，大約經過1.1至3天，平均1.7天，玩具就會排出成人體外；換成兒童的話，研究人員認為在不成熟的腸道中，將更快地排出體外。

研究人員里歐（Grace Leo）表示，她希望研究能讓人會心一笑之外，也能讓父母放心，但她提醒父母，萬一孩童吞下尖銳物，或是超過長5公分、寬2.5公分的異物，如磁鐵、硬幣、鈕扣電池或讓身體疼痛的物品時，建議父母應帶孩童立即就醫。

此外，在實驗過程中，也發現1個有趣的現象，其中1名男性研究員羅蘭（Damien Roland）在多次排便後都找不到玩具，因此研究成果上驚見「有證據顯示，女性的扒糞能力比男性還要強」的說詞，附註未通過科學驗證。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/