賀建奎:用下半生負責基改寶寶未來 網轟:你拿什麼負責?

2018-11-28 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方科技大學副教授賀建奎宣稱，已利用基因編輯技術訂製出「世界首例對愛滋病免疫的基因編輯寶寶」。雖然尚未被證實成功，但已引發全球學界撻伐。他今（28）日表示，對於已經出生的兩名基因編輯寶寶「願意用自己生命的下半輩子去負責」，眾多中國網友憤怒回應「你拿什麼負責」。

中國《澎湃新聞》報導，身陷風暴的賀建奎今日出席在香港大學舉行的第二屆人類基因組編輯國際峰會，為自己的實驗辯解，談到自己將對這對雙胞胎持續監測，並且進行隱私保護；「我會用我所有錢和精力去照顧。我願意用我生命的下半輩子去負責」。

大量中國網友對此紛紛痛斥，「你憑什麼負責？怎麼負責？負責得起嗎？」、「他們以後結婚生子，對整個人類遺傳基因的影響，賀教授又如何負責得起？」、「關鍵是你的半輩子，負不起對整個人類的未來！！！！」、「孩子的生活的責任，賀建奎是負不起來的。這不關乎錢財的多少，是人生活的實踐。」

中國科學院動物所基因工程技術研究組組長王皓毅也告訴《中國科學報》，現在有件事情非常重要，即這2個基因編輯寶寶和其家人的隱私應該被嚴格保護，「甚至這兩個孩子本人，都不該知道自己生來與眾不同」。否則可以想像這些基因編輯嬰兒，終生都會背負他人異樣的眼光。

王皓毅表示，儘管他支持這2個孩子擁有與其他人一樣的人身權、生育權，但他也在思考，與她們結合的另一半是否該擁有知情權，他們該不該生育後代？如果這些編輯過的基因遺傳給後代，擴散進人類遺傳庫，又該怎麼辦？他指出，這些嬰兒未來不管出現任何健康問題，都無法排除是受到了基因編輯的影響。

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