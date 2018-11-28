英國首例！複製臘腸狗生後代 長相和阿嬤如出一轍

2018-11-28 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名飼主害怕年邁愛犬溫妮（Winnie）即將離世，因此在牠離世前將牠的基因交給科學家，順利製出名叫米尼溫妮（Minnie Winnie）的「複製犬」來陪伴自己，而現在這隻複製犬也生下雙胞胎後代，成為英國首例。

綜合外媒報導，溫妮是一隻15歲的高齡臘腸犬，相當於人類105歲，飼主伯恩（Rebecca Bourne）擔心年老的溫妮就快離世，在2014年時參加南韓一間複製犬公司「Sooam Biotech」舉辦的比賽並取勝，贏得6萬英鎊（約新台幣240萬元），並利用這筆獎金複製愛犬，而米尼溫妮也於2014年3月誕生。

報導指出，當時溫妮在完成基因複製後便死於車禍，不過事後米尼溫妮透過人工受孕，日前經由剖腹順利生下一對雙胞胎臘腸，成為英國複製犬後代首例。

伯恩認為，這件事相當美好，「起初我以為牠們的樣子會和阿嬤溫妮有所區別，但牠們卻長得超像，狗狗們同時都擁有溫妮的基因！」現時2隻臘腸寶寶仍未命名，伯恩表示，將會為他們好好地取一個特別的名字。

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