「陰莖敷面美容」席捲好萊塢！ 女星：聞起來像嘉明的味道

根據進行「陰莖敷面美容」療程的美容沙龍官網表示，這個美容療程一次大約會進行1小時又20分鐘左右，收費是650美元（約台幣2萬元）。（圖擷取自Georgialouise官網）

2018-11-28 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕「陰莖敷面美容」席捲好萊塢！近來許多好萊塢女星迷上這種另類的臉部保養秘方，繼金像獎影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與閨蜜珊卓布拉克（Sandra Bullock）後，45歲的美魔女凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）也體驗了這項療程，還在社交網站上分享了它的驚奇效果。

根據馬來西亞《中國報》報導，這項療俗稱為「陰莖敷面美容」（Penis Facial），裡面包含了來自韓國嬰兒「包皮」上的纖維組織細胞，據說能讓肌膚保持Q彈，並可生成膠原蛋白。根據進行「陰莖敷面美容」療程的美容沙龍官網說，這個美容療程一次大約會進行1小時又20分鐘左右，收費是650美元（約台幣2萬元）。

金像獎影后凱特布蘭琪說，她去年就曾在紐約接受過這項美容療程，「裡面的某種酵素聞起來有精液的味道」，也讓與她同行的珊卓布拉克以為，這就是這項療程之所以命名為「陰莖美容療法」的原因。

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