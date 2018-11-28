「中西部都冒牌中國菜」 美電視名廚言論惹議

電視名廚席莫在受訪時，批評美國中西部充滿「冒牌中式料理」，引起眾人不滿。（圖擷取自FB）

2018-11-28 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕著名電視節目主持人兼名廚席莫（Andrew Zimmern）日前在美國中西部開設中式餐廳，他在接受媒體訪問時，聲稱附近充滿「冒牌」的中式料理餐廳，他將要去拯救那些食客的靈魂，此一發言引起爭議，而席莫也在27日公開道歉。

綜合外媒報導，席莫在今年夏天接受商業雜誌「Fast Company」的專訪，訪問影片在上週公布，恰逢他的中式餐廳即將開幕，未料影片內容卻惹惱不少當地人。

席莫在影片中，抨擊中西部一帶的中式料理不夠道地，而他表示自己選在明尼蘇達州開餐廳，並且預計在未來擴張200家分店，「是要拯救那些到『他X的冒牌中式料理餐廳』用餐的食客靈魂」，並呼籲這些「可憐的客人」到他的餐廳，享用純正的烤鴨和手工麵等中式料理。

報導指出，美國部落客卡納萬（Hillary Dixler Canavan）批評席莫的言論展現「文化菁英主義」，讓許多人感到被羞辱。隨著風波愈來愈大，事後席莫也出來致歉，承認自己「太傲慢」，不過他也強調自己沒有惡意，「我非常熱愛中式料理，但從來沒有打算把自己定位成中國料理或文化的仲裁者。」

據了解，席莫曾3度訪台拍攝節目，另外2次是私下觀光，當時他曾對創意台菜讚譽有加，而他最愛的台灣小吃是臭豆腐。

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