埃及計畫出口4000隻流浪貓狗 民憂被送往可食用國家

埃及計畫出口4000隻流浪貓狗，被懷疑是送往可食用的國家。示意圖。（資料照）

2018-11-28 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕埃及政府最近計畫，要將境內的數千隻流浪貓狗送往國外，引起埃及民眾擔心，是否會將這些流浪動物出口至可屠宰和食用的國家。面對質疑，政府官員指稱這些動物已接種疫苗，出口都是合法行為，不過埃及當局沒有公開這些動物的目的地。

綜合外媒報導，流浪動物在埃及相當普遍，農業部上週已批准將2400隻貓及1600隻狗送往國外的計畫，衛生部也對這些動物發放健康證明。不過當局沒有公布這些動物最終目的地，僅表明出口流浪動物都有接種疫苗，強調全部都是合法行為。埃及民眾擔心，流浪動物們會不會被送到允許屠宰，甚至是食用的國家。

旅英的埃及足球明星莫薩拉赫（Mo Salah）於個人推特上公開反對，上傳1張自己和寵物貓的合照，寫道「貓和狗不會出口到任何地方，這不會發生也不可能發生」，引起不少網友響應。不過也有人認為，埃及有更重要的事需要擔心，回應「讓我們先考慮人權，然後我們就可以研究動物權利了」。

埃及政治家阿齊爾（Margaret Azir）在上個月時，就曾建議當局將流浪狗賣給國外，以解決流浪動物困擾，還告訴當地媒體，在某些地區，狗和羊同樣值錢。

政府發言人戴西姆（Hamed Abdel Dayem）否認當局要把流浪動物運到可食用貓狗的國家，指出這些全是毫無根據的謠言，表示當局只是批准有爭議的行為。目前埃及國會議員亨利（Nadia Henry）已向議會提出起草法案的請求，該法案計畫將出口貓狗定為刑事犯罪。

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